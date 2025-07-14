Москва сохраняет позиции центра космических знаний, сообщают эксперты Центра политической конъюнктуры. В городе функционирует несколько площадок, которые популяризируют и продвигают тему космоса на разных уровнях: образовательном, развлекательном, научном.





Столица также развивает направления, связанные с созданием и запуском спутников, ракетных систем и других элементов космической инфраструктуры.





Город выступает центром создания передовых космических технологий, включая производство солнечных батарей, наноспутников и развитие технологических кластеров, что поддерживает высокий уровень научного прогресса и укрепляет позиции Москвы на международной арене.





Столичные учреждения активно организуют экскурсии, выставки, лекции и научные фестивали, которые привлекают широкую аудиторию и помогают знакомить общественность с историей и современностью космоса.





Такие площадки, как Музей космонавтики и ВДНХ, выступают ключевыми центрами культурных событий, где традиции сочетаются с инновационными форматами, включая иммерсивные выставки и виртуальные экскурсии.