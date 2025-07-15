В Воронеже 16 человек пострадали в результате падения обломков украинского дрона

Несколько человек пострадали в результате падения сбитого БПЛА в центре Воронежа, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram.





Он уточнил, что люди получили легкие ранения. Всем оказали медпомощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов Воронежской области.





Позже Гусев рассказал, что 16 человек пострадали после ночной атаки ВСУ на Воронеж, всего госпитализировано 13. Два человека находятся в тяжелом состоянии — один в коме, у другого поражены легкие.





Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области, написал глава региона. Кроме того, посечены несколько торговых объектов и автомобилей.





Пострадавший есть и в Ельце Липецкой области. Там БПЛА упал на территории промышленной зоны, заявил губернатор Игорь Артамонов.





За ночь в небе над Воронежской областью обнаружено и уничтожено 12 украинских беспилотников, над Липецкой — три. Всего по России — 55 дронов, сообщает Минобороны РФ.