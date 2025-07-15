Медведев назвал заявления Трампа «декоративным ультиматумом», которого Россия не заметила

Высказывания президента США Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум в адрес России, который она даже не заметила, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.





«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — написал политик в соцсети Х.





Президент США 14 июля пригрозил ввести 100%-е пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине.





Ранее Медведев призвал «никак» не относиться к противоречивой риторике Дональда Трампа, «продолжать добиваться целей СВО и работать на Победу».





Зампред Совбеза заявил, что «американец снова катается на своих любимых политических качелях».