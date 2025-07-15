Spiegel: В Европе разочарованы «важным заявлением» Трампа о России

Заявление президента США Дональда Трампа о России оказалось «меньше, чем многие надеялись», в том числе в Вашингтоне и нескольких европейских столицах, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Там обратили внимание и на то, что Трамп неоднократно говорил, как он «недоволен» президентом России Владимиром Путиным, однако продолжал делать ему комплименты, называя «крутым парнем».





У президента США была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался, пишет издание. Речь идет о законопроекте о 500%-х пошлинах против импорта из стран, которые покупают российскую нефть, природный газ, уран и другие товары и не помогают Украине. Трамп заявил, что эта инициатива не имеет никакого смысла.





Немецкие журналисты предположили, что в России также ожидали худшего варианта, но, когда выступление Трампа закончилось, котировки на Московской бирже выросли на несколько процентов. Издание подчеркивает, что «Путин в очередной раз выиграл время».





Президент США 14 июля пригрозил ввести 100%-е пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине.





Трамп также анонсировал поставки Киеву дополнительных зенитных ракетных систем Patriot. По новой схеме, о которой объявил американский президент, страны — члены НАТО будут закупать оружие для Украины у Военно-промышленного комплекса США.