Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Армии РФ с территории Украины, выдали российский паспорт. Вручение документа состоялось в представительстве ДНР в Москве.





Мартиндейл заявил, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство РФ и сейчас очень рад, что его мечта сбылась. По словам мужчины, в России он хочет создать семью и растить детей, также сюда хотят переехать его родители.





Журналисты спросили Дэниэла, думал ли он о смене имени — на Данилу. «Багров?» — улыбнулся американец, имея в виду героя фильмов «Брат» и «Брат-2».





«Подумаем», — ответил Мартиндейл. Он ответил на еще один вопрос, что сила в правде.





Дэниэла Мартиндейла эвакуировали из-под Угледара в конце октября 2024 года. В штабе обороны ДНР сообщали, что гражданин США на протяжении двух лет находился на Украине и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.