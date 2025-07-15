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Помогавший ВС РФ американец получил паспорт России и пошутил, что может взять имя Данилы Багрова
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Дэниэл Мартиндейл заявил, что стать российскими гражданами хотят также его родители undefined
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Помогавший ВС РФ американец получил паспорт России и пошутил, что может взять имя Данилы Багрова

Дэниэл Мартиндейл заявил, что стать российскими гражданами хотят также его родители

Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Армии РФ с территории Украины, выдали российский паспорт. Вручение документа состоялось в представительстве ДНР в Москве. 


Мартиндейл заявил, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство РФ и сейчас очень рад, что его мечта сбылась. По словам мужчины, в России он хочет создать семью и растить детей, также сюда хотят переехать его родители. 


Журналисты спросили Дэниэла, думал ли он о смене имени — на Данилу. «Багров?» — улыбнулся американец, имея в виду героя фильмов «Брат» и «Брат-2».  


«Подумаем», — ответил Мартиндейл. Он ответил на еще один вопрос, что сила в правде.


Дэниэла Мартиндейла эвакуировали из-под Угледара в конце октября 2024 года. В штабе обороны ДНР сообщали, что гражданин США на протяжении двух лет находился на Украине и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению. 

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#украина #американцы #гражданство россии
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