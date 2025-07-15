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«Сигнал к продолжению войны»: в Кремле прокомментировали решение Трампа поставлять Украине оружие
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Нужно время, чтобы оценить сказанное в Вашингтоне, подчеркнул Песков undefined
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«Сигнал к продолжению войны»: в Кремле прокомментировали решение Трампа поставлять Украине оружие

Нужно время, чтобы оценить сказанное в Вашингтоне, подчеркнул Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сигналом к войне заявление американского лидера Дональда Трампа о поставках оружия Украине. 


«Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — отметил пресс-секретарь Путина. 


Представитель Кремля также назвал «весьма серьезным» высказывание президента США о военных поставках киевскому режиму. 


«Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — указал Песков. 


Он прокомментировал и публикацию The Washington Post о том, что президент Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Петербургу.  


«Такая риторика не только сейчас появилась. Как правило, это все оказывается фейками. Чаще всего. Но иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — сказал представитель Кремля. 


14 июля Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, а расходы лягут на Европу. Координацией поставок будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе.


По словам Трампа, новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot. Американский президент уточнил, что рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов, а также другого оружия. 

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