«Сигнал к продолжению войны»: в Кремле прокомментировали решение Трампа поставлять Украине оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сигналом к войне заявление американского лидера Дональда Трампа о поставках оружия Украине.





«Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — отметил пресс-секретарь Путина.





Представитель Кремля также назвал «весьма серьезным» высказывание президента США о военных поставках киевскому режиму.





«Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — указал Песков.





Он прокомментировал и публикацию The Washington Post о том, что президент Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Петербургу.





«Такая риторика не только сейчас появилась. Как правило, это все оказывается фейками. Чаще всего. Но иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — сказал представитель Кремля.





14 июля Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, а расходы лягут на Европу. Координацией поставок будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе.





По словам Трампа, новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot. Американский президент уточнил, что рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов, а также другого оружия.