Politico: Трамп уверен в победе России

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа российской стороны в конфликте на Украине является лишь вопросом времени. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.





«Трамп считает, что Россия победит в конфликте, и вопрос только в том, сколько времени на это потребуется», — пишет газета.





Указано, что американский президент по-прежнему полагает, что Москва имеет преимущество в ведении боевых действий.





Также неназваный представитель Белого дома указал на то, что у России более крупная экономика и армия, чем у Украины, отмечает издание.





14 июля президент США заявил, что введет 100%-е пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине.