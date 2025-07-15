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Politico: Трамп уверен в победе России
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По данным источников, американский лидер считает: это лишь вопрос времени undefined
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Politico: Трамп уверен в победе России

По данным источников, американский лидер считает: это лишь вопрос времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа российской стороны в конфликте на Украине является лишь вопросом времени. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.


«Трамп считает, что Россия победит в конфликте, и вопрос только в том, сколько времени на это потребуется», — пишет газета. 


Указано, что американский президент по-прежнему полагает, что Москва имеет преимущество в ведении боевых действий.


Также неназваный представитель Белого дома указал на то, что у России более крупная экономика и армия, чем у Украины, отмечает издание. 


14 июля президент США заявил, что введет 100%-е пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. 

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