Премьер Украины Шмыгаль объявил о своей отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о своей отставке с должности главы правительства. Он опубликовал пост, в котором поблагодарил «защитников и защитниц» страны, президента Владимира Зеленского и свою команду.





К публикации Шмыгаль прикрепил написанное им от руки заявление в Верховную раду с прошением об отставке.





На этом посту Шмыгаля должна сменить Юлия Свириденко. Стать новым премьером ей накануне, 14 июля, предложил президент страны. Сам Шмыгаль может возглавить Министерство обороны Украины.





Шмыгаль был главой украинского правительства с марта 2020 года.