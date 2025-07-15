Экс-премьер России Степашин назвал идиотами «сбежавших» писателей

Бывший премьер-министр РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин на мероприятии, посвященном 50-летию Захара Прилепина, назвал идиотами «сбежавших» писателей.





Он также вспомнил, как в 2018 году просил Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иноагентом) «не лезть туда, где он ни хрена не понимает».





«У нас много современных хороших отечественных писателей. Ряд из них сбежали — ну и идиоты! Я помню, за [роман] «Июнь» вручал Диме Быкову премию «Большая книга». Говорю: «Дим, ну пиши книги, не лезь туда, где ты ни хрена не понимаешь!» — сказал экс-премьер.





Степашин добавил: «Правильно, Захар? Не помогло!» Тот пошутил, что «Дима сам всем советы дает».





14 июля стало известно, что Дмитрий Быков объявлен в розыск. Карточка с его именем появилась в базе МВД России. Основанием для розыска значится статья Уголовного кодекса — какая именно, не уточняется.





В апреле в отношении писателя завели два уголовных дела по статьям о фейках об армии и об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Сейчас Быков проживает в США.