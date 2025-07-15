На Урале 12 студентов госпитализированы после банкета

В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после банкета в зале «Версаль». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.





Там отметили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У них лабораторно подтвержден сальмонеллез.





Отмечается, что ситуацию контролирует глава регионального минздрава Татьяна Савинова.





РБК пишет, что пострадавшие — студенты Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Мероприятие было частным, а вуз — не был организатором, утверждают там.





Ранее 31 человек отравился хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Причиной стал разлив обеззараживающего средства в техническом помещении центра.