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На Урале 12 студентов госпитализированы после банкета
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У них подтвержден сальмонеллез, заявили в региональном минздраве undefined
Новости

На Урале 12 студентов госпитализированы после банкета

У них подтвержден сальмонеллез, заявили в региональном минздраве

В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после банкета в зале «Версаль». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.


Там отметили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У них лабораторно подтвержден сальмонеллез. 


Отмечается, что ситуацию контролирует глава регионального минздрава Татьяна Савинова.


РБК пишет, что пострадавшие — студенты Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Мероприятие было частным, а вуз — не был организатором, утверждают там.


Ранее 31 человек отравился хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Причиной стал разлив обеззараживающего средства в техническом помещении центра. 

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#минздрав #отравление #екатеринбург #сальмонеллез
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