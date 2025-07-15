Писатель Захар Прилепин заявил, что не подвергал цензуре стихи пропавшего на СВО поэта Сергея Семенова

Писатель Захар Прилепин не подвергал цензуре стихи пропавшего на СВО поэта Сергея Семенова. Ранее издание «Бумага» (СМИ-иноагент) опубликовало статью про Семенова, где упоминалось, что Прилепин в своем Telegram-канале выложил лишь обрезанную часть стихотворения «Чернозем».





«Наверно, где-то увидел, подумал, что стихотворение хорошее, и сделал репост». На этом, собственно, мое знакомство с ним [Семеновым] заканчивается. Я не знал его, ничего не цензурировал и ничего оттуда не вырезал. Они что-то придумали», — объяснил Daily Storm писатель.





В феврале 2022 года Семенов осудил начало СВО, однако потом решил отправиться на передовую в составе ЧВК «Вагнер». Из-за начавшегося «похода на Москву» Евгения Пригожина поэт так и не смог отправиться на фронт и предпринял вторую попытку, подписав контракт с Минобороны РФ. В начале 2024 года Семенов спустя месяц службы перестал выходить на связь с семьей. По словам сослуживца, мужчина погиб при штурме, однако командование смерть бойца не подтвердило.





Поэт, незадолго до того, как пропал без вести, написал стихотворение «Чернозем», в котором размышлял о гибели солдат и посттравматическом стрессовом расстройстве.





«Только что от вас узнал про эту удивительную историю. Такое бывает — война же вызывает сильнейшие эмоции. Она может породить такой всплеск одаренности в человеке. Я запомню имя и при случае ознакомлюсь с тем, что он писал до этого», — заверил Прилепин.





Ранее бывший премьер-министр РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин на мероприятии, посвященном 50-летию Захара Прилепина, назвал идиотами «сбежавших» писателей. Он также вспомнил, как в 2018 году просил Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иноагентом) «не лезть туда, где он ни хрена не понимает». Степашин добавил: «Правильно, Захар? Не помогло!» Тот пошутил, что «Дима сам всем советы дает».