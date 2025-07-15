В Белом доме опровергли сообщения о том, что Трамп призывал Украину нанести удар по Москве

Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не призывал к ударам по Москве и Петербургу. Об этом говорится в заявлении Белого дома.





«Комментарий президента был неверно интерпретирован — Трамп просто задал вопрос», — приводит агентство Reuters выдержки из заявления.





Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что во время телефонного разговора 4 июля Трамп задал Зеленскому вопрос, сможет ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. На что Зеленский якобы ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие».





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что сообщения об обсуждении Трампом и Зеленским ударов по Москве и Санкт-Петербургу могут быть фейками.