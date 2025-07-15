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Банк ВТБ отменил ранее анонсированный переход на удаленную работу сотрудников в «Москва-Сити» из-за риска атак БПЛА
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Руководство компании отменило решение «с учетом полученной дополнительной информации» undefined
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Банк ВТБ отменил ранее анонсированный переход на удаленную работу сотрудников в «Москва-Сити» из-за риска атак БПЛА

Руководство компании отменило решение «с учетом полученной дополнительной информации»

ВТБ отменил переход сотрудников на удаленку, который ранее анонсировал из-за атак БПЛА. В понедельник, 14 июля, СМИ сообщили, что сотрудников центрального офиса банка в «Москва-Сити» отправили работать удаленно в связи с риском прилетов беспилотников. 


Источник Daily Storm сообщил, что руководство ВТБ отменило свое решение. 


«С учетом полученной дополнительной информации руководством банка ВТБ приняты решения об отмене с 16 июля 2025 года ранее объявленного требования о переводе на удаленный режим работы не менее 80% сотрудников, работающих в административных зданиях в деловом центре «Москва-Сити», — передал содержание электронного письма от департамента по работе с персоналом собеседник издания. 


При этом в офисах «Москва-Сити» продолжится ограничение на работу сотрудников банка в ночное время по будням с 23:00 до 07:00. В выходные они будут трудиться в обычном порядке.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица всемерно помогает противовоздушной обороне. Это делается с помощью технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами Министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, городских аварийных служб. 

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