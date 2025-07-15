Банк ВТБ отменил ранее анонсированный переход на удаленную работу сотрудников в «Москва-Сити» из-за риска атак БПЛА

ВТБ отменил переход сотрудников на удаленку, который ранее анонсировал из-за атак БПЛА. В понедельник, 14 июля, СМИ сообщили, что сотрудников центрального офиса банка в «Москва-Сити» отправили работать удаленно в связи с риском прилетов беспилотников.





Источник Daily Storm сообщил, что руководство ВТБ отменило свое решение.





«С учетом полученной дополнительной информации руководством банка ВТБ приняты решения об отмене с 16 июля 2025 года ранее объявленного требования о переводе на удаленный режим работы не менее 80% сотрудников, работающих в административных зданиях в деловом центре «Москва-Сити», — передал содержание электронного письма от департамента по работе с персоналом собеседник издания.





При этом в офисах «Москва-Сити» продолжится ограничение на работу сотрудников банка в ночное время по будням с 23:00 до 07:00. В выходные они будут трудиться в обычном порядке.





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