Патриотические фильмы покажут в кинотеатрах «Москино» в День ВМФ

В кинотеатрах «Москино» 27 июля состоятся бесплатные кинопоказы. Ко Дню Военно-морского флота зрителям покажут две картины, которые позволят по-новому взглянуть на героическое прошлое и славное настоящее российского флота. Это киноленты «Бронекатер» и «Семь пар нечистых».





Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Москино»: «Сатурне», «Космосе», «Спутнике» и «Искре». Вход свободный — по предварительной регистрации на сайте киносети.





События в фильме «Семь пар нечистых» происходят в 1941 году. На борту корабля, перевозящего заключенных, зреет бунт. Десятилетиями копившаяся ненависть между узниками и охранниками достигает предела, делая столкновение на ограниченном пространстве судна особенно страшным. Однако все меняется, когда появляется общий, куда более грозный враг.





Документальный фильм «Бронекатер» рассказывает о реальном событии: в ноябре 2017 года со дна Волги в Волгограде был поднят бронекатер БК-31. Это уникальное для своего времени судно, построенное по спецзаказу НКВД, активно участвовало в Сталинградской битве с июля по октябрь 1942 года. После подъема на его борту были обнаружены многочисленные артефакты: останки членов экипажа, разнокалиберное оружие и огромное количество боеприпасов. Эти находки косвенно подтверждают версии историков об «особых» заданиях, которые выполняли краснофлотцы, раскрывая новые страницы героической истории судна и его команды.





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