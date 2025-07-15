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В Госдуме предупредили об опасности немецких ракет Taurus, которые могут быть переданы Украине
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Россия должна расширить буферную зону, полагает депутат Журавлев undefined
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В Госдуме предупредили об опасности немецких ракет Taurus, которые могут быть переданы Украине

Россия должна расширить буферную зону, полагает депутат Журавлев

Российской армии следует быть готовой к тому, что Киев начнет использовать не только американские ракеты ATACMS на расстояние до 300 километров, но и немецкие Taurus, дальность которых составляет 500 километров. Об этом заявили первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и его коллега по комитету, генерал-лейтенант Виктор Соболев.


По его словам, «ATACMS — серьезная ракета, но она, в принципе, сбивается нашими средствами противовоздушной обороны», а «более сложная ракета — это немецкая Taurus». Депутат выразил уверенность, что ВС РФ способны отразить возможные атаки.


Журавлев сообщил, что США будут поставлять Украине «все, что ей необходимо, чтобы и дальше воевать с Россией». По его мнению, ранее американского лидера Дональда Трампа сдерживало то, что он не хотел осуществлять поставки за счет бюджета страны. Теперь же он «нашел фиктивного покупателя — ООО «НАТО», — который будет оплачивать все караваны с оружием», сказал Журавлев телеканалу RTVI


Он напомнил, что для страховки Трамп заключил с Украиной еще и ресурсное соглашение, таким образом, сТрана будет расплачиваться с Америкой своими недрами. 


Депутат также уточнил, что Россия должна быть готовой к тому, что около линии фронта появятся дальнобойные ракеты, и не только из США, но и немецкие Taurus, «которые и вовсе летят на 500 километров».


Журавлев указал, что запуск одной ракеты стоит порядка пяти миллионов евро, и использование такого оружия вряд ли может быть массовым. 


«Но о буферной зоне все-таки надо позаботиться, расширив ее вдоль российских границ соответственно ТТХ западных ракет», — добавил парламентарий.


14 июля Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. Координацией поставок будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе.


По словам Трампа, новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot. Американский президент подчеркнул, что рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов, а также другого оружия. 

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#госдума #дональд трамп #алексей журавлев #поставки оружия #виктор соболев #ракеты
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