Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

Президент США Дональд Трамп предостерег Украину от атаки на Москву. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, отметив, что в нынешней ситуации он ни на стороне Украины, ни на стороне России.





«Я просто хочу остановить убийства», — объяснил американский лидер.





Президент США также вновь повторил, что если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо» и он будет готов ввести против Москвы санкции. Какие именно, не уточнил.





Кроме того, американский лидер сообщил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. Дальность их полета может достигать 800 километров, они могли бы долететь в том числе до Москвы.





Администрация Трампа в то же время опровергла сообщения о его якобы призывах атаковать российские города и назвала такие публикации искажением слов президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт обвинила СМИ в вырывании фраз из контекста ради сенсаций.