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Взрыв газа произошел в жилом доме под Новосибирском
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По предварительной информации, погиб один человек undefined
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Взрыв газа произошел в жилом доме под Новосибирском

По предварительной информации, погиб один человек

Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирского района в среду, 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


«Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. Информация уточняется», — говорится в сообщении.


Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (08:30 мск). Как уточняет портал NGS.RU со ссылкой на областной минздрав, в результате взрыва погиб один человек и еще один получил травмы. Пострадавшая — женщина, ее госпитализировали.


Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области.

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#мчс #новосибирская область #взрыв газа
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