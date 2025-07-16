Взрыв газа произошел в жилом доме под Новосибирском

Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирского района в среду, 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.





«Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. Информация уточняется», — говорится в сообщении.





Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (08:30 мск). Как уточняет портал NGS.RU со ссылкой на областной минздрав, в результате взрыва погиб один человек и еще один получил травмы. Пострадавшая — женщина, ее госпитализировали.





Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области.