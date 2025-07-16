На Дальнем Востоке обнаружены обломки пропавшего вертолета Ми-8

Вертолет Росавиации обнаружил место крушения вертолета Ми-8, который пропал на Дальнем Востоке несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.





Обломки воздушного судна были найдены в районе мыса Гадикан. На место крушения направились спасатели. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник, выживших после падения вертолета не оказалось.





Следствие также опубликовало видео с места крушения. На кадрах видно, что вертолет разбился на склоне горы. На месте падения образовалось большое черное пятно из-за случившегося пожара.





В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры заявили, что внепланово проверят авиакомпанию, которой принадлежало воздушное судно. Речь идет об ООО «АПК «Взлет».





Напомним, что вертолет совершал полет из населенного пункта Охотск в Магадан.