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На Дальнем Востоке обнаружены обломки пропавшего вертолета Ми-8
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Находящиеся на борту люди, вероятно, погибли undefined
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На Дальнем Востоке обнаружены обломки пропавшего вертолета Ми-8

Находящиеся на борту люди, вероятно, погибли

Вертолет Росавиации обнаружил место крушения вертолета Ми-8, который пропал на Дальнем Востоке несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.


Обломки воздушного судна были найдены в районе мыса Гадикан. На место крушения направились спасатели. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник, выживших после падения вертолета не оказалось.


Следствие также опубликовало видео с места крушения. На кадрах видно, что вертолет разбился на склоне горы. На месте падения образовалось большое черное пятно из-за случившегося пожара.


В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры заявили, что внепланово проверят авиакомпанию, которой принадлежало воздушное судно. Речь идет об ООО «АПК «Взлет».


Напомним, что вертолет совершал полет из населенного пункта Охотск в Магадан.

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#авиакатастрофа #вертолет #ми-8
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