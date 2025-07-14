На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет» пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Об этом сообщают оперативные службы.
После дозаправки в Охотске в предусмотренное время пилот не вышел на связь.
Местонахождение вертолета не установлено. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится поисково-спасательная операция.
Пропавший Ми-8 принадлежит АПК «Взлет», на борту было пять человек — три члена экипажа и два техника. Со стороны Магадана на поиски вылетел Ан-26 «ИрАэро», со стороны Охотска – другой Ми-8.