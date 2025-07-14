Новости
Новости 18+
St
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8
18+
Предварительно, на его борту находятся пять человек undefined
Новости

На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8

Предварительно, на его борту находятся пять человек

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет» пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Об этом сообщают оперативные службы. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

После дозаправки в Охотске в предусмотренное время пилот не вышел на связь.


Местонахождение вертолета не установлено. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится поисково-спасательная операция.


Пропавший Ми-8 принадлежит АПК «Взлет», на борту было пять человек — три члена экипажа и два техника. Со стороны Магадана на поиски вылетел Ан-26 «ИрАэро», со стороны Охотска – другой Ми-8. 

#вертолет #ми-8 #дальний восток
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...