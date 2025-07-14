В Крыму задержали девушку, она собиралась подорвать машину офицера Минобороны по заданию СБУ

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали гражданку РФ и Украины 2000 года рождения. Ее завербовала Служба безопасности Украины (СБУ), указали в ведомстве.





По версии спецслужбы, накануне Дня Победы в этом году она должна была взорвать автомобиль старшего офицера Минобороны с помощью переданного ей взрывного устройства.





В ФСБ уточнили, что установили личности сотрудников СБУ, завербовавших и готовивших девушку к нападению.





Против злоумышленницы возбудили уголовные дела по статье 205 УК («Теракт») и статье 275 УК («Государственная измена»). Ей грозит до 20 лет колонии.





9 июля стало известно, что в Саратовской области мужчина планировал подорвать железнодорожный мост. При задержании в момент изъятия взрывчатки из тайника «он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», сообщили в ФСБ.