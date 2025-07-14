Умер кинорежиссер Александр Митта

Народный артист РФ кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын Евгений.
Митта боролся с онкологическим заболеванием. В середине ноября 2024 года у него обнаружили злокачественную опухоль в почке. В результате медики присвоили режиссеру паллиативный статус.
Александр Митта (при рождении — Рабинович; позже взял, как он говорил, «малоизвестную старинную еврейскую фамилию») дебютировал как режиссер в 1961 году, экранизировав пьесу Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..».
Широкую известность получила поставленная Миттой картина «Экипаж» (1979), которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой.
В общей сложности Митта снял около 20 фильмов. Он является соавтором сценариев большинства из них. Артист также сам играл в кино.