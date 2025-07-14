Умер кинорежиссер Александр Митта

Александр Митта (при рождении — Рабинович; позже взял, как он говорил, «малоизвестную старинную еврейскую фамилию») дебютировал как режиссер в 1961 году, экранизировав пьесу Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..».





Широкую известность получила поставленная Миттой картина «Экипаж» (1979), которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой.





В общей сложности Митта снял около 20 фильмов. Он является соавтором сценариев большинства из них. Артист также сам играл в кино.