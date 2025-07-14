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Умер кинорежиссер Александр Митта
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Ему было 92 года Александр Митта
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Умер кинорежиссер Александр Митта

Ему было 92 года

Александр Митта Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Народный артист РФ кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын Евгений.


Митта боролся с онкологическим заболеванием. В середине ноября 2024 года у него обнаружили злокачественную опухоль в почке. В результате медики присвоили режиссеру паллиативный статус.

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Александр Митта (при рождении — Рабинович; позже взял, как он говорил, «малоизвестную старинную еврейскую фамилию») дебютировал как режиссер в 1961 году, экранизировав пьесу Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..». 


Широкую известность получила поставленная Миттой картина «Экипаж» (1979), которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой. 


В общей сложности Митта снял около 20 фильмов. Он является соавтором сценариев большинства из них. Артист также сам играл в кино.

#смерть #режиссер #народные артисты #александр митта
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