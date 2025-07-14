Axios: Трамп объявит о передаче Украине наступательного оружия

Президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, в том числе Вашингтон собирается одобрить поставки наступательного оружия. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.





Собеседники издания полагают, что будет объявлено о передаче Киеву дальнобойных ракет.





Заявление Трампа, с которым он выступит 14 июля, «будет очень агрессивным», указал сенатор Линдси Грэм.





Трамп ранее заявил о «важном заявлении» по России. Президент США уточнял, что «разочарован в России», и обещал устроить Москве «маленький сюрприз».





Axios утверждает, что новый план поставок оружия был предложен Трампу украинским президентом Владимиром Зеленским две недели назад, во время саммита НАТО в Гааге.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. Украинская армия будет «делать все для переноса военных действий на российскую территорию», заявил он.