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Axios: Трамп объявит о передаче Украине наступательного оружия
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Новый план ему предложил Зеленский на саммите НАТО, утверждает издание undefined
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Axios: Трамп объявит о передаче Украине наступательного оружия

Новый план ему предложил Зеленский на саммите НАТО, утверждает издание

Президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, в том числе Вашингтон собирается одобрить поставки наступательного оружия. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. 


Собеседники издания полагают, что будет объявлено о передаче Киеву дальнобойных ракет. 


Заявление Трампа, с которым он выступит 14 июля, «будет очень агрессивным», указал сенатор Линдси Грэм.


Трамп ранее заявил о «важном заявлении» по России. Президент США уточнял, что «разочарован в России», и обещал устроить Москве «маленький сюрприз».


Axios утверждает, что новый план поставок оружия был предложен Трампу украинским президентом Владимиром Зеленским две недели назад, во время саммита НАТО в Гааге. 


Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. Украинская армия будет «делать все для переноса военных действий на российскую территорию», заявил он. 

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