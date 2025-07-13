Александр Каптюг станет новым кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР

Новым кандидатом на пост губернатора Свердловской области от ЛДПР станет лидер региональной парторганизации, депутат Законодательного собрания региона Александр Каптюг, рассказали Daily Storm в пресс-службе партии.





Ранее партия выдвинула на должность главы региона депутата Госдумы Станислава Наумова. Однако вскоре политик заявил, что выходит из гонки, поскольку «проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах в Свердловской области». 10 июля избирательная комиссия региона удовлетворила его ходатайство о сложении статуса кандидата в губернаторы.





Александр Каптюг родился в Белорусской ССР в 1978 году. В 2003 году он окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».





Каптюг был директором Южноуральской трубной компании (2005–2012), Уральской производственной компании (2012–2021) и Каслинского механического предприятия (2014–2021). В 2021 году он стал руководителем фракции ЛДПР в Свердловской области и депутатом Заксобрания региона.





Каптюг уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области. В 2022 году он занял пятое место с 3,17% голосов. Тогда пост главы региона занял Евгений Куйвашев, набрав 65,78% голосов.





Досрочные выборы губернатора Свердловской области проводятся в связи с отставкой по собственному желанию главы региона Куйвашева в конце марта. Голосование назначено на 14 сентября. На данный момент кандидатов выдвинули партии «Единая Россия» (Денис Паслер), КПРФ (Александр Ивачев), «Справедливая Россия» (Андрей Кузнецов), «Новые люди» (Рант Краев).