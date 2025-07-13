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Самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд
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Информации о пострадавших нет undefined
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Самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд

Информации о пострадавших нет

Небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд, сообщает полиция британского графства Эссекс в соцсетях. Информации о пострадавших нет.


Сообщение о столкновении 12-метрового самолета было получено незадолго до 16:00 (18:00 мск), отметили в полиции. На месте находятся экстренные службы. В качестве меры предосторожности решено эвакуировать близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.


По информации газеты Daily Mail, речь идет о бизнес-джете Beechcraft B200, направлявшемся в Нидерланды. Борт вмещает до девяти пассажиров.

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#великобритания #авиакатастрофа #самолет
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