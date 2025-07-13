Небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд, сообщает полиция британского графства Эссекс в соцсетях. Информации о пострадавших нет.





Сообщение о столкновении 12-метрового самолета было получено незадолго до 16:00 (18:00 мск), отметили в полиции. На месте находятся экстренные службы. В качестве меры предосторожности решено эвакуировать близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.





По информации газеты Daily Mail, речь идет о бизнес-джете Beechcraft B200, направлявшемся в Нидерланды. Борт вмещает до девяти пассажиров.