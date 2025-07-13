Воздушный гимнаст разбился во время репетиции в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке 19-летний воздушный гимнаст из Эфиопии упал с семиметровой высоты во время репетиции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.





Выполняя трюк, гимнаст несколько раз перевернулся в воздухе и упал мимо мата, сказал собеседник телеканала. После падения у мужчины возникли судороги и потеря сознания.





Гимнаста госпитализировали. У акробата диагностированы перелом позвоночника и черепно-мозговая травма, уточняет телеканал.





В пресс-службе Большого Московского цирка подтвердили произошедшее. Там отметили, что артист выполнял трюк на качелях Russian Swing.