Новости
Новости 18+
St
Воздушный гимнаст разбился во время репетиции в Большом Московском цирке
18+
Мужчину госпитализировали с переломом позвоночника undefined
Новости

Воздушный гимнаст разбился во время репетиции в Большом Московском цирке

Мужчину госпитализировали с переломом позвоночника

В Большом Московском цирке 19-летний воздушный гимнаст из Эфиопии упал с семиметровой высоты во время репетиции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.


Выполняя трюк, гимнаст несколько раз перевернулся в воздухе и упал мимо мата, сказал собеседник телеканала. После падения у мужчины возникли судороги и потеря сознания.


Гимнаста госпитализировали. У акробата диагностированы перелом позвоночника и черепно-мозговая травма, уточняет телеканал.


В пресс-службе Большого Московского цирка подтвердили произошедшее. Там отметили, что артист выполнял трюк на качелях Russian Swing.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#цирк #травма #падение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...