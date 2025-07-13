МИД опроверг данные о призыве Путина к Ирану по поводу обогащения урана

МИД России опроверг публикацию американского портала Axios о призыве президента Владимира Путина к Тегерану отказаться от обогащения урана.





12 июля издание со ссылкой на источники сообщило, что Путин поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США. По информации портала, об этом российский лидер сказал в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.





Российский МИД назвал Axios «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию. Ведомство отметило, что портал базируется в Вашингтоне, недалеко от Пентагона и штаб-квартиры ЦРУ.





Кроме того, в МИД напомнили позицию России, согласно которой Москва не возражает против мирного использования ядерных технологий в Иране. В ведомстве добавили, что Россия считает необходимым урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.