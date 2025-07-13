Fars: Президент Ирана получил ранение при ударе Израиля в июне

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен во время удара Израиля по Тегерану 16 июня во время заседания Высшего совета национальной безопасности, сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.





По данным издания, по входам и выходам из здания израильские военные ударили шестью бомбами или ракетам. Иранские высокопоставленные чиновники эвакуировались через аварийный люк.





Израильская атака была разработана по аналогии с операцией по убийству одного из лидеров ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Как уточняет агентство, Тегеран расследует «возможность проникновения лазутчика».





Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились США. 24 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил о прекращении огня между сторонами.