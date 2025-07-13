Украина сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации предполагаемых киллеров, убивших полковника спецслужбы Ивана Воронича. По данным ведомства, подозреваемые в убийстве при задержании оказали сопротивление.





Убийство украинского полковника совершили мужчина и женщина, говорится в заявлении СБУ. По заданию куратора они следили за Вороничем, установили график дня и маршруты передвижения.





По данным следствия, киллерам передали пистолет с глушителем, после убийства они собирались «залечь на дно», но их обнаружили в столичном регионе. СБУ также назвала двоих убитых агентами российских спецслужб, которые действовали по заданию ФСБ России.





Убийство полковника СБУ Воронича произошло 10 июля в Голосеевском районе Киева. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.