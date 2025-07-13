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Украина сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника СБУ
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По данным спецслужбы, предполагаемые киллеры оказали сопротивление при задержании undefined
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Украина сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника СБУ

По данным спецслужбы, предполагаемые киллеры оказали сопротивление при задержании

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации предполагаемых киллеров, убивших полковника спецслужбы Ивана Воронича. По данным ведомства, подозреваемые в убийстве при задержании оказали сопротивление.


Убийство украинского полковника совершили мужчина и женщина, говорится в заявлении СБУ. По заданию куратора они следили за Вороничем, установили график дня и маршруты передвижения.


По данным следствия, киллерам передали пистолет с глушителем, после убийства они собирались «залечь на дно», но их обнаружили в столичном регионе. СБУ также назвала двоих убитых агентами российских спецслужб, которые действовали по заданию ФСБ России.


Убийство полковника СБУ Воронича произошло 10 июля в Голосеевском районе Киева. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

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#сбу #киллер #ликвидация
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