МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

Сын режиссера популярного сериала «Моя прекрасная няня», один из руководителей «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Василий Кирющенко** объявлен в розыск, следует из базы МВД.





Согласно информации из карточки, Кирющенко разыскивается «по статье УК РФ». О какой именно статье идет речь, не уточняется.





Против Кирющенко расследуются дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации, пишет РИА Новости. Максимальный срок лишения свободы по первой статье — до пяти лет, по второй — до 20 лет.





Как сообщали «Известия», Кирющенко с февраля 2024 года в соцсетях занимался оправданием идеологии РДК.





Отец разыскиваемого — режиссер Алексей Кирющенко, среди работ которого «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Слуга народа». В последнем сериале роль президента Украины играет бывший актер Владимир Зеленский. В 2016 году украинский лидер называл режиссера своим близким другом.





* Признан террористическим и запрещен в России.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов.