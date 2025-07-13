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Трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Симоньян и Собчак
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Суд назначил им заперт определенных действий undefined
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Трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Симоньян и Собчак

Суд назначил им заперт определенных действий

В уголовном деле о покушении на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три несовершеннолетних обвиняемых, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.


Молодые люди также обвиняются в избиении людей азиатской внешности. По данным агентства, суд назначил им ограничения в виде запрета определенных действий. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения подросткам до 25 октября.


О подготовке покушения на Симоньян и Собчак ФСБ сообщила в июле 2023 года. По версии следствия, к делу причастны участники неонацистской группировки «Параграф 88».


Арестовали как минимум девять человек, в числе которых несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, покушении на убийство по мотивам политической и идеологической вражды и незаконном обороте оружия.

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#ксения собчак #покушение #подростки #уголовное дело #маргарита симоньян
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