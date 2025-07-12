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Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в пещере с двумя детьми
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Женщина увлеклась духовными практиками и решила поселиться в уединении undefined
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Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в пещере с двумя детьми

Женщина увлеклась духовными практиками и решила поселиться в уединении

Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Карнатака пещере россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI.


По информации правоохранителей, 40-летняя Нина Кутина, известная под псевдонимом Мохи, прибыла в Индию по деловой визе. Из Гоа она отправилась в прибрежный город Гокарна, известный как центр паломничества и духовных практик.


Увлекшаяся индуизмом женщина решила поселиться с детьми в уединении в лесистых холмах Раматиртха. Россиянка нашла пещеру, обустроила ее и стала там жить с дочерями шести и четырех лет.


По данным полиции, женщина провела там две недели. После того как россиянку и детей обнаружили, их доставили в безопасное место и направили на медицинское обследование.


Холмы Раматиртха расположены недалеко от города Кумта в районе Уттара-Каннада. Это малонаселенная и труднодоступная местность, популярная среди духовных искателей.

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#россиянка #индия #пещеры
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