Суд арестовал виновника ДТП на Бережковской набережной в Москве

Суд на два месяца арестовал водителя автомобиля, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщила пресс-служба столичных судов.





23-летнему Тимуру Мусину предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движение, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Обвиняемый просил отправить его под домашний арест, заявили в столичной прокуратуре.





По словам Мусина, он не смог вовремя среагировать, вследствие чего сбил одного человека. «После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома», — добавил водитель. Причиной произошедшего он назвал неисправность своего автомобиля.





Авария произошла вечером 11 июля. Водитель электрокара, проехав на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, в результате чего пострадали трое взрослых и двое детей.





После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а при задержании отказался от медосвидетельствования на алкоголь. Также в электрокаре находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.