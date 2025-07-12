В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной мост

Не исключено, что число пострадавших может вырасти, добавил глава региона. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Жителям, получившим травмы, оказывают медицинскую помощь.





В правительстве Вологодской области уточнили, что речь идет о подвесном пешеходном мосте, соединяющем поселок Дуниловский и деревню Дунилово в Никольском округе.