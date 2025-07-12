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В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной мост
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Известно о четырех пострадавших undefined
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В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной мост

Известно о четырех пострадавших

В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной мост через реку Юг, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

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Фото: VK / «Администрация Никольского округа»
Фото: VK / «Администрация Никольского округа»

Не исключено, что число пострадавших может вырасти, добавил глава региона. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Жителям, получившим травмы, оказывают медицинскую помощь.


В правительстве Вологодской области уточнили, что речь идет о подвесном пешеходном мосте, соединяющем поселок Дуниловский и деревню Дунилово в Никольском округе.

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