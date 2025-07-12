Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в город Вонсан, пишет ТАСС. Глава российского МИД передал главе Северной Кореи «самые горячие приветы» от президента РФ Владимира Путина.





Лавров добавил, что российский лидер подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и рассчитывает на продолжение прямых контактов с КНДР в ближайшее время.





Ким Чен Ын в свою очередь отметил важность регулярных контактов между главами дипведомств двух стран. Лавров также проинформировал руководителя Северной Кореи о переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По словам российского министра, беседа была «предметной и полезной».





Кроме того, Лавров подписал план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами на 2025–2027 годы. Визит министра иностранных дел РФ в КНДР продлится до 13 июля.