Беспилотник атаковал спорткомплекс «Белгород-Арена», где проходили занятия

Спортивный комплекс «Белгород-Арена» был атакован украинским беспилотником. В это время там проходили занятия, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





В результате произошло возгорание кровли. Пожарные расчеты на месте ликвидируют последствия, добавил глава региона. По предварительной информации, пострадавших нет.





Также дрон атаковал другое здание социального объекта в Белгороде. Повреждения получили фасад и остекление. Гладков отметил, что все оперативные службы работают на местах.





Согласно сводке Минобороны, утром над Белгородской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника.