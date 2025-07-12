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Беспилотник атаковал спорткомплекс «Белгород-Арена», где проходили занятия
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Предварительно, пострадавших нет undefined
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Беспилотник атаковал спорткомплекс «Белгород-Арена», где проходили занятия

Предварительно, пострадавших нет

Спортивный комплекс «Белгород-Арена» был атакован украинским беспилотником. В это время там проходили занятия, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


В результате произошло возгорание кровли. Пожарные расчеты на месте ликвидируют последствия, добавил глава региона. По предварительной информации, пострадавших нет.


Также дрон атаковал другое здание социального объекта в Белгороде. Повреждения получили фасад и остекление. Гладков отметил, что все оперативные службы работают на местах.


Согласно сводке Минобороны, утром над Белгородской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника. 

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#всу #белгородская область #бпла
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