Лавров: У России не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

У Москвы не было причин отказываться от предложения Пхеньяна об участии военных КНДР в боях в Курской области, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Его слова приводит РБК.





«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых реализует наш Договор о стратегическом партнерстве», — отметил Лавров.





Участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области подтверждает братский характер отношений Москвы и Пхеньяна, добавил глава МИД. Цой Сон Хи в свою очередь сказала, что КНДР будет «безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите суверенитета».





Лавров также заявил, что по инициативе России, которую поддержала Северная Корея, будет открыт монумент в память о погибших в боях за Курскую область северокорейских бойцов.





Бои в Курской области продолжались с августа 2024 года по апрель 2025 года. Позже Москва и Пхеньян официально подтвердили, что в операции участвовали в том числе северокорейские войска.