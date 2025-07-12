В «Москва-Сити» пройдут учения по пожарной безопасности на фоне аномальной жары

В зданиях Московского международного делового центра «Москва-Сити» пройдут учения по пожарной безопасности на фоне аномальной жары, заявили Агентству «Москва» в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.





Специалисты проведут тщательную проверку лестничных маршей и эвакуационных выходов, чтобы убедиться в их безопасности и доступности для быстрой эвакуации. Сотрудникам и посетителям центра предложат дополнительно изучить пути эвакуации и на короткий срок покинуть помещения в здании, говорится в заявлении.





В пресс-службе подчеркнули, что такие тренировки проходят в деловом центре регулярно — как правило, не реже двух раз в год. Участники учений отработают навыки использования первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи условным пострадавшим.





Подобные учения являются часть общей системы подготовки, которая учитывает международный опыт и требования к безопасности в высотных зданиях и других объектах с большим скоплением людей, добавили в ведомстве.





По данным департамента, в Москве насчитывается более 1,8 тысячи зданий повышенной этажности (более 22 уровней). Мероприятия пожарно-тактической подготовки проводятся ежегодно на каждом объекте. Также учения устраивают в крупных торговых центрах, больницах и вокзалах.