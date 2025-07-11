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Сергей Собянин: Мероприятия в честь Дня города пройдут по всей Москве
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Праздновать в 2025 году будут 13 и 14 сентября undefined
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Сергей Собянин: Мероприятия в честь Дня города пройдут по всей Москве

Праздновать в 2025 году будут 13 и 14 сентября

День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 


Он отметил, что День города проводят в Москве «широко с точки зрения географии», однако «спокойно, не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе». 


«И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике», — сказал Собянин в интервью РИА Новости. 


Ранее мэр сообщил, что праздничные мероприятия к 878-летию Москвы в 2025 году пройдут 13 и 14 сентября. 

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