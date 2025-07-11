Сергей Собянин: Мероприятия в честь Дня города пройдут по всей Москве

День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил мэр столицы Сергей Собянин.





Он отметил, что День города проводят в Москве «широко с точки зрения географии», однако «спокойно, не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе».





«И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.





Ранее мэр сообщил, что праздничные мероприятия к 878-летию Москвы в 2025 году пройдут 13 и 14 сентября.