ВСУ ударили по пятиэтажке в Алешках, десятки людей под завалами

По его словам, дом, в который попали две авиабомбы, практически уничтожен.





Спасатели не могут начать разбор завалов, потому что дроны противника контролируют прилегающую территорию, добавил глава Херсонской области. Сальдо добавил, что о дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, власти сообщат после того, как начнется разбор завалов.





В августе 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пять дронов ВСУ ударили по центральной районной больнице в Алешках. Пострадала медсестра.