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ВСУ ударили по пятиэтажке в Алешках, десятки людей под завалами
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Спасатели не могут начать разбор завалов, так как противник контролирует территорию дронами, написал губернатор Сальдо undefined
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ВСУ ударили по пятиэтажке в Алешках, десятки людей под завалами

Спасатели не могут начать разбор завалов, так как противник контролирует территорию дронами, написал губернатор Сальдо

Десятки людей находятся под завалами пятиэтажки в Алешках Херсонской области после удара ВСУ, заявил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. 

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По его словам, дом, в который попали две авиабомбы, практически уничтожен. 


Спасатели не могут начать разбор завалов, потому что дроны противника контролируют прилегающую территорию, добавил глава Херсонской области. Сальдо добавил, что о дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, власти сообщат после того, как начнется разбор завалов. 


В августе 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пять дронов ВСУ ударили по центральной районной больнице в Алешках. Пострадала медсестра. 

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