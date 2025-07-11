Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что Москва всемерно помогает противовоздушной обороне с помощью технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами Министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, городских аварийных служб.





Он подчеркнул, что совместная работа создает хорошую эффективную систему, которая прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности.





На Петербургском экономическом форуме Собянин заявил, что эффективность работы средств противовоздушной обороны рядом с Москвой — 99,9%. По его словам, даже в Израиле, несмотря на хваленый «Железный купол», «огромное количество разрушений, жертв и так далее».





Мэр напомнил, что за последние месяцы на столицу были запущены тысячи беспилотников, тогда как «долетели и упали на Москву буквально считаные единицы».