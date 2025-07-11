Собянин: Экономика Москвы растет в среднем на 4,7% в течение последних пяти лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 2020 года столица росла с темпом 1-2% в год, однако «когда обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7% в течение всех пяти лет».





По словам градоначальника, «это большая загадка для аналитиков, экономистов, которые будут анализировать прошедший период».





Собянин допустил, что разгадка может лежать в «загадочной русской душе». «Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее», — сказал он.





Инвестиции в основной капитал за последние годы выросли почти вдвое, рассказал Собянин. Взят курс на новую, современную индустриализацию, подчеркнул мэр.





По его словам, треть товаров московской промышленности отправляется в регионы России и другие страны.