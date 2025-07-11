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Минюст пополнил реестр иноагентов, включив в него общественное движение «Наш выход»
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Также в список попали пять человек undefined
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Минюст пополнил реестр иноагентов, включив в него общественное движение «Наш выход»

Также в список попали пять человек

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов, включив в него общественное движение «Наш выход», а также пять физлиц. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.


Как пояснили в министерстве, движение «Наш выход» распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей и политике государства, а также публиковало материалы, формирующие негативный образ Российской армии. Движение выступало против специальной военной операции и сотрудничало с иностранными агентами, а также с организациями, признанными в России нежелательными, говорится в пояснении.


Кроме того, статус иностранных агентов получили блогер Николай Росов, журналист Валерий Поташев, активистка фонда «Свободная Якутия»* Раиса Зубарева, журналист Дарья Литвишко, активист Павел Елизаров.


*Внесен в реестр иноагентов в РФ

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#минюст #иноагент #иностранный агент
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