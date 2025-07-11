Автор идеи скорой помощи для животных Антон Ткачев признал, что на ее реализацию надо слишком много денег

Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Георгий Арапов предложили создать скорую помощь для домашних животных. Однако один из авторов идеи, Ткачев, признал, что реализация проекта будет стоить довольно дорого. Для начала стоит открыть единый центр для консультаций, где владельцы смогут узнать о первичной помощи своим питомцам.





«На первом этапе нужно сделать что-то вроде регионального кол-центра с одним номером телефона, где врач по тем симптомам, о которых ему сообщили люди, смог бы рассказать, какую первую помощь можно оказать питомцу, чтобы его потом смогли транспортировать в клинику или спокойно дождаться приезда врачей», — пояснил в беседе с Daily Storm Ткачев.





Основываясь в том числе на личном опыте, он уточнил, что подобных служб сегодня в стране нет, а до частных клиник не всегда получается дозвониться. Когда его домашнему животному понадобилась помощь, он пытался связаться с ветеринарами из разных больниц. Ответа пришлось ждать долго.





«Есть разные случаи, когда животное не подлежит транспортировке или у него симптомы серьезного заболевания, от которого в одно мгновение можно просто умереть. Поэтому нужна бригада, которая будет рядом и сможет быстро доехать в случае чего. Сейчас скорая для животных существуют только в коммерческом секторе. Кроме того, врачи из частных клиник не всегда обладают теми стандартами, которые есть у обычной скорой помощи», — добавил Ткачев.





При этом, по словам парламентария, частные клиники смогут сотрудничать с единым кол-центром.





«Частные клиники тоже могут участвовать в перераспределении вызовов в разных регионах, потому что у нас не в каждом муниципалитете, к сожалению, есть государственные ветеринарные учреждения, которые могут принять вызов», — сказал он.





На данный момент идея рассматривается в Минцифры. Если ее одобрят финансово, то депутаты будут обращаться в Минсельхоз.

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В качестве единого номера кол-центра для владельцев животных они хотят использовать 106 — он не занят другими службами и легко запоминается.