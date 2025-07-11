В Думе призвали проверить блогера Шалаеву после полета на военном самолете с «человеком Кремля»

Российская блогер Мария Шалаева оказалась в центре скандала после публикации видео о полете в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону. Как сообщает Baza, девушка была на самолете с возлюбленным, которого назвала «человеком из Кремля».





На опубликованных кадрах, которые она впоследствии удалила, было видно, что самолет, скорее всего, военный, поскольку аэропорт Платов уже три года не обслуживает гражданские рейсы. Сама блогер также подтвердила, что «самолеты в Ростов летают, просто не все и не для всех», передает портал 161.ru.





Девушка показала, как путешествовала с маленьким сыном и таинственным спутником. По ее словам, пилоты угостили ребенка чипсами, а в аэропорту пассажиров самолета встречала дорогая иномарка. После публикаций в СМИ Шалаева удалила видео из соцсетей и ограничила доступ к своему Telegram-каналу.





На случившееся отреагировали в Госдуме. Депутат из комитета по обороне Андрей Колесник в разговоре с Lenta.ru призвал проверить действия блогера.





«Этой даме грозит за дискредитацию власти и Вооруженных сил статья, если она там фейк придумала какой-то. Если это не фейк, то это такая серьезная история не только для летчиков, но и для тех, кто пропустил, потому что там режимный объект, туда просто так не пройти», — пояснил парламентарий.





Колесник добавил, что в случае выявления нарушений следственные органы могут возбудить уголовное дело.