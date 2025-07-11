Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Консульство Польши в Калининграде прекратит работу. Эта мера принята в ответ на аналогичные действия польской стороны, рассказали в МИД России.





О решении уже объявили временному поверенному в делах Польши в России. Согласие на работу генерального консульства будет отозвано с 29 августа.





В мае глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Трех российских дипломатов из генконсульства признали персонами нон грата.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны указала на то, что Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой и действует против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги вскоре последует, добавила дипломат.