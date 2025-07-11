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Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде
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Эта мера станет ответной, подчеркнули в МИДе undefined
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Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Эта мера станет ответной, подчеркнули в МИДе

Консульство Польши в Калининграде прекратит работу. Эта мера принята в ответ на аналогичные действия польской стороны, рассказали в МИД России.


О решении уже объявили временному поверенному в делах Польши в России. Согласие на работу генерального консульства будет отозвано с 29 августа.


В мае глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Трех российских дипломатов из генконсульства признали персонами нон грата.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны указала на то, что Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой и действует против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги вскоре последует, добавила дипломат. 

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#польша #калининград #мид рф #консульство #краков
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