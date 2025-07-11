Над Киевом впервые с начала СВО замечен транспортный самолет Ан-124 «Руслан»

Транспортный самолет заметили в небе над Киевом днем 11 июля. Это первый зафиксированный полет над украинской столицей с начала спецоперации.





«Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 «Руслан». На хвосте самолета виден логотип «Антонова», — пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.





На данным момент есть несколько версий, почему самолет оказался в воздухе. По одной из них, компания «Антонов», скорее всего, решила перегнать воздушный борт из Днепропетровска за границу. Там он может быть использован для коммерческих полетов.





Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash, самолет мог перевозить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Изначально и вовсе предполагалось, что воздушное судно было гражданским.





Борт также отслеживался на радарах. Согласно данным сервиса Flightradar, он вылетел из Днепропетровска.