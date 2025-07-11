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Над Киевом впервые с начала СВО замечен транспортный самолет Ан-124 «Руслан»
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Он мог перевозить системы противовоздушной обороны Patriot undefined
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Над Киевом впервые с начала СВО замечен транспортный самолет Ан-124 «Руслан»

Он мог перевозить системы противовоздушной обороны Patriot

Транспортный самолет заметили в небе над Киевом днем 11 июля. Это первый зафиксированный полет над украинской столицей с начала спецоперации.


«Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 «Руслан». На хвосте самолета виден логотип «Антонова», — пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.


На данным момент есть несколько версий, почему самолет оказался в воздухе. По одной из них, компания «Антонов», скорее всего, решила перегнать воздушный борт из Днепропетровска за границу. Там он может быть использован для коммерческих полетов.


Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash, самолет мог перевозить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Изначально и вовсе предполагалось, что воздушное судно было гражданским.


Борт также отслеживался на радарах. Согласно данным сервиса Flightradar, он вылетел из Днепропетровска.

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#ан-124 #воздушное пространство #patriot
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