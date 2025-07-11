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«Яндекс» заблюрил на спутниковых картах заводы в Удмуртии
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Изображения нескольких предприятий в Ижевске, Воткинске и Глазове в сервисе размыты Коллаж: Daily Storm
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«Яндекс» заблюрил на спутниковых картах заводы в Удмуртии

Изображения нескольких предприятий в Ижевске, Воткинске и Глазове в сервисе размыты

Коллаж: Daily Storm

«Яндекс» заблюрил на картах заводы в Удмуртии, обратили внимание местные жители. На спутниковых снимках теперь отображаются размытыми несколько предприятий в столице Удмуртии Ижевске, а также в Воткинске и Глазове.

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В регионе продолжают глушить связь для борьбы с беспилотниками. Жители рассказывают о перебоях в работе мобильного интернета, а также жалуются на временную отмену оплаты картой в ряде магазинов из-за проблем с интернет-соединением.


Дроны атаковали завод «Купол» в Ижевске 1 июля. Три человека погибли и еще 57 пострадали. После этого в республике ввели режим чрезвычайной ситуации.


В июне СМИ обратили внимание, что «Яндекс» заблюрил на спутниковых картах предприятия в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Бречалов: в Удмуртии продолжат глушить связь для борьбы с беспилотниками из-за эффективности меры

После атаки украинских БПЛА на ижевский завод «Купол» местные жители жаловались на бессмысленность отключения интернета 4 июля 2025
Dailystorm - Бречалов: в Удмуртии продолжат глушить связь для борьбы с беспилотниками из-за эффективности меры
#ижевск #удмуртия #дроны #атака беспилотников #яндекс.карты
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