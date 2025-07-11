«Яндекс» заблюрил на спутниковых картах заводы в Удмуртии

В регионе продолжают глушить связь для борьбы с беспилотниками. Жители рассказывают о перебоях в работе мобильного интернета, а также жалуются на временную отмену оплаты картой в ряде магазинов из-за проблем с интернет-соединением.





Дроны атаковали завод «Купол» в Ижевске 1 июля. Три человека погибли и еще 57 пострадали. После этого в республике ввели режим чрезвычайной ситуации.





В июне СМИ обратили внимание, что «Яндекс» заблюрил на спутниковых картах предприятия в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.