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В Удмуртии продолжат глушить связь для борьбы с беспилотниками, поскольку эта мера доказала свою эффективность
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В Удмуртии продолжат глушить связь для борьбы с беспилотниками, поскольку эта мера доказала свою эффективность

После атаки украинских БПЛА на ижевский завод «Купол» местные жители жаловались на бессмысленность отключения интернета

После атаки украинских БПЛА на ижевский завод «Купол» местные жители жаловались на бессмысленность отключения интернета Фото: Global Look Press /Белкин Алексей
Фото: Global Look Press /Белкин Алексей

В Удмуртии продолжат глушить связь для борьбы с беспилотниками, поскольку эта мера доказала свою эффективность. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов. 


«Интернет отключаем по решению Федерального антитеррористического комитета, и здесь даже обсуждать нечего. Налеты вчерашнего и сегодняшнего дня, которые не достигли конечной цели врага, показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы. При минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, мы вводим режим «Беспилотная опасность» и ограничиваем интернет. В это же время запускаются SMS-рассылки. К их скорости у нас всех с вами вопросы, но коллеги это знают и реагируют», — сообщил губернатор. 


Бречалов также попросил жителей не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО, чтобы таким образом не помогать противнику. 


По данным СМИ, в Удмуртии наблюдаются проблемы со интернетом уже две недели. 3 июля украинские БПЛА атаковали ижевский завод «Купол», в результате чего погибли три человека и еще 45 пострадали. После этого в соцсетях появилось большое количество жалоб от местных жителей, считающих меры по отключению связи бесполезными.

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