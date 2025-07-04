В Удмуртии продолжат глушить связь для борьбы с беспилотниками, поскольку эта мера доказала свою эффективность. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.





«Интернет отключаем по решению Федерального антитеррористического комитета, и здесь даже обсуждать нечего. Налеты вчерашнего и сегодняшнего дня, которые не достигли конечной цели врага, показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы. При минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, мы вводим режим «Беспилотная опасность» и ограничиваем интернет. В это же время запускаются SMS-рассылки. К их скорости у нас всех с вами вопросы, но коллеги это знают и реагируют», — сообщил губернатор.





Бречалов также попросил жителей не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО, чтобы таким образом не помогать противнику.





По данным СМИ, в Удмуртии наблюдаются проблемы со интернетом уже две недели. 3 июля украинские БПЛА атаковали ижевский завод «Купол», в результате чего погибли три человека и еще 45 пострадали. После этого в соцсетях появилось большое количество жалоб от местных жителей, считающих меры по отключению связи бесполезными.