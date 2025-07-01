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Три человека погибли и 35 пострадали после атаки дрона в Ижевске
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В тяжелом состоянии находятся 10 человек Фото: Global Look Press / Алексей Белкин
Новости

Три человека погибли и 35 пострадали после атаки дрона в Ижевске

В тяжелом состоянии находятся 10 человек

Фото: Global Look Press / Алексей Белкин

В результате атаки дрона на промышленное предприятие в Ижевске погибли три человека, еще 35 жителей были госпитализированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.


В тяжелом состоянии находятся 10 человек, добавил глава региона. Бречалов заверил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.


Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, рассказал глава Удмуртии по итогам беседы с главой государства.


Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Ижевске утром 1 июля. После атаки возникли очаги возгораний. Администрация города сообщила об отмене массовых мероприятий, запланированных на 1 и 2 июля. В Ижевске также открыли горячую линию для получения информации о пострадавших.

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