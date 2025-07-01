Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после смерти двух задержанных в Екатеринбурге

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан республики — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова — после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.





В Баку провели судмедэкспертизу, по результатам которой стало известно, что Гусейн Сафаров скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а его брат — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм».





Уголовное дело возбуждено по статьям об умышленном убийстве и о пытках, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Также ведомство утверждает, что травмы погибшие получили во время задержания «со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации».





Генпрокуратура отметила, что Гусейн Сафаров занимался малым бизнесом, а Зияддин Сафаров работал таксистом.





Братьев Сафаровых задержали вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда в Екатеринбурге 27 июня, который прошел в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001-м, 2010-м и 2011 году.





Накануне, 30 июня, в Следственном комитете (СК) России подтвердили гибель двоих задержанных. По данным ведомства, один из них скончался из-за сердечной недостаточности, обстоятельства смерти второго выясняются. Тела погибших передали азербайджанской стороне.